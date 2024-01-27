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СБУ раскрыла подробности обысков у чиновников Минобороны Украины

СБУ раскрыла подробности обысков у чиновников Минобороны Украины

СБУ подтвердила обыски у чиновников Минобороны из-за кражи 1,5 млрд на закупках Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила проведение обысков у чиновников Минобороны республики и менеджеров «Львовского арсенала».

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