WP: чиновники говорят об атмосфере запугивания в ФБР после утечки данных

В ФБР и других американских ведомствах, связанных с национальной безопасностью, царит атмосфера запугивания и страха из-за начавшихся проверок чиновников на полиграфе, пишет Washington Post со ссылкой на чиновников.
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