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Мировое обозрение

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Можно отказаться: Юрист назвала 6 принципов новой системы надбавок к пенсиям

Можно отказаться: Юрист назвала 6 принципов новой системы надбавок к пенсиям

В России снова заговорили о дополнительной пенсии. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предложили концепцию «установленного пенсионного плана».

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