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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Козлов впервые стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии

Судьба чемпионства в Гран-При Российской Дрифт Серии 2026 года решилась на «Москоу Рейсвей». Оформив путевку в полуфинал, вице-чемпион RDS GP 2023 Антон Козлов обеспечил себе первый в карьере титул в главном чемпионате страны по дрифту.

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