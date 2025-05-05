На Украине подлежащих мобилизации будут выявлять по объявлениям

Искать потенциальных мобилизованных среди продавцов машин и отчисленных из вузов студентов рекомендует предполагаемый руководитель Житомирского ТЦК (украинский аналог военкомата) во время обсуждения планов по мобилизации на май.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии