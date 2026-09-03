Венгрия против ускоренного вступления Украины в ЕС – Мадьяр

Венгерский премьер-министр в беседе с председателем Европейского совета Антониу Коштой подчеркнул, что "снова подтвердил отказ от поддержки ускоренного вступления какой-либо страны в ЕС".
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