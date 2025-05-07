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СМИ сообщили о запрете Литвой и Латвией перелета Вучича на парад Победы в РФ

СМИ сообщили о запрете Литвой и Латвией перелета Вучича на парад Победы в РФ

Власти Литвы и Латвии запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пересекать их воздушное пространство, в то время как сербский лидер намерен посетить Москву для участия в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

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Комментарии
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Саша Вопросов
Чё они так все рвутся в этот &quot;евросоюз&quot;? Что там? Его палками бьют, а он терпит и держит курс на евроинтеграцию...
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