СМИ сообщили о запрете Литвой и Латвией перелета Вучича на парад Победы в РФ

Власти Литвы и Латвии запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пересекать их воздушное пространство, в то время как сербский лидер намерен посетить Москву для участия в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).
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