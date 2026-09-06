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Два человека пострадали в аварии в промышленной зоне Бийска

Два человека пострадали в аварии в промышленной зоне Бийска

На месте происшествия работали бригады станции скорой медицинской помощи Бийска Два человека получили травмы при столкновении автомобилей в промышленной зоне Бийска вечером 3 сентября.

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