На Камчатке назначили награду за информацию о подозреваемой в убийстве младенца

На Камчатке назначили награду в размере 1 млн рублей за информацию о женщине, подозреваемой в убийстве младенца в 2024 году.
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