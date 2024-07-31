Что задумал Дуров: основатель Telegram намерен открыть исходный код своей ДНК

Одной из самых обсуждаемых тем минувших суток стало заявление основателя Telegram Павла Дурова о том, что, как минимум, в 12 странах у него живет более сотни детей, так как много лет он сдавал в клиники свое семя.
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