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Регионы России

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HP представила 17-дюймовый ноутбук OmniBook 3 с чипами Intel и поддержкой Wi-Fi 7

HP представила 17-дюймовый ноутбук OmniBook 3 с чипами Intel и поддержкой Wi-Fi 7

Производитель предлагает четыре варианта матриц, включая базовую TN с разрешением 900p и яркостью 250 нит, а также IPS-дисплей с разрешением 1080p и яркостью до 300 нит.

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