Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Высокоскоростная железнодорожная магистраль улучшит качество жизни более чем 30 млн россиян В ходе совещания, прошедшего в Верхней Пышме, президент России Владимир Владимирович Путин дал Сергею Собянину поручение о реализации проекта ВСМ-1 «Санкт-Петербург — Москва».
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