Зарубежные эксперты оценили будущий кластер видеоигр в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Первый в России кластер видеоигр и анимации отроется в Москве в 2025 году. На его площадке в инновационном кластере "Сколково" уже побывали представители креативных индустрий из дружественных стран – руководители крупных профильных компаний, студий и ассоциаций, рассказала рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.