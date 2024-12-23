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Зарубежные эксперты оценили будущий кластер видеоигр в Москве

Зарубежные эксперты оценили будущий кластер видеоигр в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Первый в России кластер видеоигр и анимации отроется в Москве в 2025 году. На его площадке в инновационном кластере "Сколково" уже побывали представители креативных индустрий из дружественных стран – руководители крупных профильных компаний, студий и ассоциаций, рассказала рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

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