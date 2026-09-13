Глава Anthropic назвал срок атаки ИИ на людей в интернете

Генеральный директор компании Anthropic (разрабатывает Claude) Дарио Амодеи заявил, что компании, занимающиеся искусственным интеллектом, должны замедлить темпы совершенствования моделей.
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