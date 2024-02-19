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Сомнительные авторы "Царьграда"

Сомнительные авторы "Царьграда"

Нет, ребята, "Царьград" все-таки сомнителен. До такой степени он сомнителен, что я решила опять его почитать и посмотреть, сколько он будут .

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Комментарии
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v
viach
Очень интересная статья... была бы, кабы была небольшой информашкой. Ну, ладно, автор же кушать хочет послаще - а за малое мало и платят. Жрите читатели, развлекайтесь!
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11 час.
Александр
Словесный понос или словоблудие,кому как нравится.😡
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6 час.

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