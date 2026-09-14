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Александр Моор: участники TNF определяют развитие энергетики и промышленности в мире

Александр Моор: участники TNF определяют развитие энергетики и промышленности в мире

ТЮМЕНЬ, 14 августа, ФедералПресс. Дан старт Международному промышленно-энергетическому форуму TNF. В этом году площадка соберет порядка 18 тысяч участников, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

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