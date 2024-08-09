Строительство Витебской развязки ограничит движение на ЗСД

С 23:00 10 августа до 06:00 11 августа В связи со строительством Витебской развязки с 23:00 10 августа до 06:00 11 августа будет закрыто движение по главной трассе ЗСД в северном направлении от пункта оплаты в районе развязки с Благодатной улицей до набережной реки Екатерингофки.