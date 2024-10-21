В Барнауле самые высокие зарплаты предлагают водителям общественного транспорта

Пассажирские перевозки остаются одной из самых востребованных у работодателей сфер В Барнауле самые высокие зарплатные предложения указывают работодатели сферы перевозки пассажиров и доставки грузов, сообщает "Авито".
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