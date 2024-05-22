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Сборная Ирана на Олимпийских играх в Париже получит название в честь погибшего президента страны Эбрахима Раиси

«Спортивная команда, отправленная нашей страной на Олимпийские игры 2024 года в Париже, будет носить имя «Хадем Аль-Реза» (слуга имама Резы)» – заявил глава Олимпийского комитета Ирана Махмуд Хосрави Вафа.

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