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Газета.ру

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Миронов: "Справедливая Россия" подтвердила статус парламентской партии

Миронов: "Справедливая Россия" подтвердила статус парламентской партии

По предварительным результатам «Справедливая Россия» вновь подтверждает статус парламентской партии и выходит на второе место среди оппозиционных партий по числу депутатов-одномандатников.

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