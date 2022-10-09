В России рассказали об ориентировках США для ВСУ по ведению военных действий

Дипломат Полищук заявил, что США дают ВСУ данные по ведению военных действий Директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных Дипломат Полищук заявил, что США дают ВСУ данные по ведению военных действий Директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук в интервью ТАСС рассказал, что США активно помогают Киеву искать наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также снабжают его ориентировками по ведению боевых действий.