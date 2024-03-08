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Молдавия и Франция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Молдавия и Франция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

В Североатлантическом альянсе теперь 32 участника, в НАТО официально вступила Швеция. По мнению военных экспертов, в случае конфликта с Россией, именно шведская земля станет основным логистическим центром Запада.

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