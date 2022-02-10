На велосипеде по Западному скоростному диаметру? Такое возможно лишь раз в году на ЗСД Фонтанка Фест

Четвертый по счету фестиваль ЗСД Фонтанка Фест объявил на прошлой неделе о начале регистрации. Настало время не просто мечтать, а реально готовиться к весенним стартам по одной из самых необычных трасс мира — Западному скоростному диаметру.
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