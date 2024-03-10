"Ибо НАТО, ибо НАТО, ибо НАТОвцы они!"

Вчера 10K прочитали Вот наш Полянский - молодец. Молодец! Быстренько он закатал губу нашим западным партнерам, которые надеялись, что на нас можно будет свалить переход в иное качество Владимира Александровича! Не-не-не, сказал Полянский! Сами ему тромбы отрывайте.
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