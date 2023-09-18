Евгений Сатановский: импичмент Байдену — это шоу

Владимир Алтайцев

А к5акой кретин приплёл сюда Иоанна Грозного?Дебил, если не знаешь историю, то интересуйся хотя бы тем, о чём надумал писать.Не убивал Грозный своего сына. НЕ УБИВАЛ! И это давно доказано вскрытием гробниц Грозного и всей его семьи. Все, ВСЕ они были отравлены, а не убиты.