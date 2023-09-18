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Евгений Сатановский: импичмент Байдену — это шоу

Евгений Сатановский: импичмент Байдену — это шоу

  Брать пример с Ивана Грозного и Петра Великого президент США не станет Большое жюри суда в штате Делавэр утвердило выдвинутые американской прокуратурой обвинения сыну президента США Джо Байдена Хантеру по трем правонарушениям, связанным с владением оружием.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А к5акой кретин приплёл сюда  Иоанна Грозного?Дебил, если не знаешь историю, то интересуйся хотя  бы тем, о чём надумал писать.Не убивал Грозный своего сына. НЕ УБИВАЛ! И это давно доказано вскрытием гробниц  Грозного и всей  его семьи. Все, ВСЕ  они были отравлены, а не убиты.
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