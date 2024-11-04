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The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом

The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом

В случае победы на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп может положить конец конфликту на Украине, предъявив ультиматум как главе киевского режима Владимиру Зеленскому, так и президенту России Владимиру Путину.

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