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Региональная Юридическая Служба

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Заморозка тела за $220,000: ставка на будущее

Заморозка тела за $220,000: ставка на будущее

Фото: salon-imidj.ru Инновационная компания Tomorrow Bio предлагает уникальную возможность сохранить Ваше тело в состоянии глубокой заморозки после смерти, рассчитывая на то, что прогресс в медицинских технологиях в будущем позволит вернуть Вас к жизни.

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