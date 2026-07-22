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Почти 120 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

Почти 120 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

В Подмосковье продолжают анализировать результаты земельно-имущественных аукционов. Как сообщили в Комитете по конкурентной политике региона, нередко на торгах встречаются лоты, стоимость которых практически не меняется по сравнению с начальной ценой.

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