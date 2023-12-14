Россиянам объяснили, почему оплата по QR-коду может быть опасна

Система оплаты по QR-коду не столь безопасна, как платежи с помощью привычной банковской карты. Нередко мошенники используют поддельные QR-коды для получения персональных данных пользователей, рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян в беседе с «Праймом».