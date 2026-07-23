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Китай расширит импорт передовых технологий и оборудования

Китай расширит импорт передовых технологий и оборудования

Китай планирует значительно расширить импорт передовых технологий и оборудования, ключевых компонентов, энергетических ресурсов и качественной сельскохозяйственной продукции в период 15-й пятилетки (2026–2030 годы).

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