Многих украинских военных одолели “мрачные” сомнения

В рядах ВСУ отмечается рост недовольства и сомнений относительно успеха боевых действий.С приближением зимы, а также по причине неудачного контрнаступления, украинские военные всё чаще выражают недовольство.
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