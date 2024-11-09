Прогноз погоды в Крыму на субботу. • Симферополь: +13°, дождь• Севастополь: +15°, дождь• Ялта: +13°, дождь• Алушта: +13°, дождь• Евпатория: +13°, дождь• Саки: +12°, облачно• Бахчисарай: +14°, дождь• Джанкой: +10°, дождь• Судак: +12°, дождь• Феодосия: +14°, дождь• Керчь:.
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