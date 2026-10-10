Trump Threatens Billions In Federal Funds If NYC Doesn't Put 'Little Italy' Back On Map Authored by Nicholas Zifcak via The Epoch Times, President Donald Trump on Friday threatened to withhold billions in federal funding from New York City unless the city updates a map of immigrant communities to include Little Italy.
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