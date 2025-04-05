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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арне Слот: «Сейчас АПЛ сильнее, чем когда-либо. Даже у аутсайдеров есть футболисты, способные играть в топ-клубах»

«Думаю, сейчас лига сильнее, чем когда-либо. Я много об этом слышу, потому что в целом уровень становится выше.

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