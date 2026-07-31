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Глава ЕК потребовала «молниеносной высылки» мигрантов из Сеуты

Глава ЕК потребовала «молниеносной высылки» мигрантов из Сеуты

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен потребовала «молниеносной высылки» мигрантов из Сеуты и отдала соответствующие поручения еврокомиссару по внутренним делам Магнусу Бруннеру и еврокомиссару по делам Средиземноморья и вопросам демографии Дубравке Шуйце.

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