Глава ЕК потребовала «молниеносной высылки» мигрантов из Сеуты

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен потребовала «молниеносной высылки» мигрантов из Сеуты и отдала соответствующие поручения еврокомиссару по внутренним делам Магнусу Бруннеру и еврокомиссару по делам Средиземноморья и вопросам демографии Дубравке Шуйце.