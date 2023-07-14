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Льготные кредиты и субсидии: крымские садоводы и овощеводы расширяют производство

Льготные кредиты и субсидии: крымские садоводы и овощеводы расширяют производство

Благодаря развитию программ льготного кредитования, грантовой поддержке, предоставлению федеральных и региональных субсидий крымским аграриям в регионе ежегодно появляются новые фруктовые и ягодные сады, расширяются площади для выращивания овощей.

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