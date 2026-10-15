Протяжённость ливнёвки в Липецке — 285,3 км, но обеспеченность города составляет лишь 45–50%. В 2025 году утверждена схема развития системы, включающая строительство 30 очистных сооружений и ремонт существующих участков.
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