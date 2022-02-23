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Самарское «Динамо», где играл казахстанец Кнауб, прекратило существование

Игрок сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб остался без клуба. «Динамо-Самара», за который выступал казахстанец, снялся с чемпионата и Кубка России в связи с тяжелой финансовой ситуацией.

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