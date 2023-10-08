Востоковед оценил противников Израиля в случае войны на несколько фронтах

Политолог, ученый-востоковед, кандидат экономических наук, профессор, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в беседе с «Известиями» рассказал о возможных союзниках и противников Израиля в случае ведения войны сразу на нескольких фронтах.