Востоковед оценил противников Израиля в случае войны на несколько фронтах

Политолог, ученый-востоковед, кандидат экономических наук, профессор, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в беседе с «Известиями» рассказал о возможных союзниках и противников Израиля в случае ведения войны сразу на нескольких фронтах.
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