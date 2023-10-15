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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Автомобилиста» Макеев о 3:2 ОТ с «Витязем»: «Два очка не пахнут. У нас немолодая команда, нужно уметь отыгрываться в концовках, проявлять волевые качества»

– Какая-никакая победа, два очка завоевали в тяжелой борьбе, они, как говорится, не пахнут. – Насколько неожиданным было встретить такое сопротивление со стороны «Витязя»? У них недавно сменился тренер.

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