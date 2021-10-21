Последняя надежда Евросоюза на газ испарилась: на днях им отказал Катар

А ведь у брюссельских бюрократов был готов уже целый план по захвату мирового господства… Прекрасная идея о создании единого общеевропейского механизма закупки газа сулила захват ещё одного важного рычага, который доселе находился в руках национальных государств — ведение энергетической политики… Они думали, что даже не такая и проблема покупать газ по безумный спотовым ценам, благо печатный евростанок и Европейский ЦБ — у них в руках… Так что — газ купим, промышленность — остановим, ей будет не по карману работать с такими издержками, население — разгоним на очередной локдаун, а чтобы с голоду не померли — раздадим им субсидии, для которых опять же напечатаем денег.