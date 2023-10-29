Винилы из личной коллекции Жана-Мишеля Баския выставят на продажу

В честь вклада американского художника Жана-Мишеля Баскии в культуру хип-хопа на продажу выставлены 50 из 500 оригинальных винилов знакового сингла Beat Bop with Rammellzee & K-Rob из личной коллекции мастера в специальном номерном издании.
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