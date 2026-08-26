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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионова о переходе Вайсбаха в СКА: «Я восхищен его смелым решением. Политику смешали со спортом – это реалии жизни»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о трансфере форварда Линуса Вайсбаха . Он стал первым шведом с 2022 года, перешедшим в КХЛ.

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