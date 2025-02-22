В ОАЭ сообщили, что планируют наращивать инвестиции в российскую экономику

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) собираются наращивать объем инвестиций в экономику России. Об этом сообщил государственный министр ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии