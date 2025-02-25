Нападающий тульского «АКМ» претендует на звание лучшего игрока дня

В победном матче с «Рязанью-ВДВ» (5:4 Б) 28-й летний Александр Локтев оформил дубль. По итогам минувшего игрового дня в Olimpbet ВХЛ-Кубке Шёлкового пути нападающий тульского «АКМ» Александр Локтев претендует на звание лучшего игрока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии