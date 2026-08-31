Ракетной атакой в Белгороде убиты мужчина и подросток. Ещё 12 человек ранены, среди них 7 подростков 16 и 17 лет.
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