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Хакеры массово рассылают компаниям письма с вирусами

Хакеры массово рассылают компаниям письма с вирусами

Российские компании получают фишинговые письма с вредоносным программным обеспечением. Его исходные коды размещены в открытом доступе на веб-сервисе для хранения IT-проектов GitHub и доступны всем желающим, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bi.

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