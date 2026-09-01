«Даже я не способна спеть такую ерунду»: Бузова высмеяла творчество Ярушина

Певица Ольга Бузова отреагировала на новый музыкальный эксперимент Стаса Ярушина, который впервые выпустил песню на английском языке.
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