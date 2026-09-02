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Татар-информ

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«Хорошо получилось»: какие проекты показали Минниханову в центре Казани

«Хорошо получилось»: какие проекты показали Минниханову в центре Казани

Рустам Минниханов осмотрел ряд объектов в центре Казани. Раису Татарстана представили проекты трех новых жилых комплексов, ход реновации Новой Портовой, планы развития речного порта и полуострова Локомотив.

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