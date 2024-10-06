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Политический вестник

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Полыхает нефтебаза. Уничтожены крупнейшие ракетные арсеналы: 6-часовая бомбардировка Киева

Полыхает нефтебаза. Уничтожены крупнейшие ракетные арсеналы: 6-часовая бомбардировка Киева

Одна из самых мощных атак ВС России по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Под прицелом оказались не только склады - поступают сообщения, что уничтожены крупнейшие арсеналы с дальнобойными натовскими ракетами.

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